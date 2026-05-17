Roma, Gasperini: "Lazio? Mi dispiace per i tifosi, ha una rosa importante"

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Dopo aver vinto il derby contro la Lazio, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Dobbiamo essere felici che oggi non poteva andare diversamente, almeno per noi. Finiva solo in caso di sconfitta. Ora per la Champions dipende da noi, a Verona sarà una gara importantissime e difficile, tutte le squadre vogliono dare il massimo. Siamo felici di aver vinto il derby, poi se vincessimo l'ultima giornata potremmo dire di aver fatto una stagione straordinaria, oltre le aspettative".

"Io ci credevo perché ho giocato tanti campionati ormai e in Champions ci sono andato sempre alla penultima o ultima giornata. Sapevo benissimo che in questo periodo il campionato è diverso. Con la Roma ci siamo dati tanto a vicenda, è un bel connubio. I giocatori sono stati sempre disponibili. Non ho mai avuto problemi nello spogliatoio, solo piccole cose. Come me, i ragazzi hanno sempre creduto di poter raggiungere il risultato. Ci manca una partita e dobbiamo essere bravi come nelle scorse 37".

"Se sono qui per vincere qualcosa di importante? Assolutamente sì, mi sono dato tre anni di tempo. In queste piazze non puoi stare dieci anni senza risultati. La Champions era difficile, dobbiamo eliminare una delle big più il Como, l'Atalanta, il Bologna e la Lazio stessa che ha una rosa molto importante. Mi sono posto questo come traguardo, le squadre sono sostenibili quando porti risultati".

"Abbiamo giocato sempre con lo stadio pieno, questo avviene in pochissimi posti. Sapevo che ero il candidato meno adatto per entrare in sintonia con la gente, ma sono venuto per fare calcio e credo che per questo mi abbiamo apprezzato. Poi contano i risultati e come si esprime una squadra. Ciò che conta per me è che i ragazzi abbiano acquistato credibilità agli occhi dei tifosi: questo vale più di uno scudetto".

"I due gol di Mancini? Non è una casualità, lui ha già segnato così. La doppietta rimarrà indelebile nella sua carriera. Per lo stadio, mi dispiace che non siano venuti i tifosi della Lazio, il derby è bello per gente. Ma è una scelta che hanno fatto da tempo. Aver giocato mercoledì non penso sia stato un problema nel recupero. A me una volta è capitato di giocare a metà settimana e poi il sabato, sono alibi che non tengono più né per gli allenatori e né per i giocatori".