CLASSIFICA - La Juve rischia, il Napoli va in Champions. E la Lazio vede i trentaduesimi
Diventano due i posti ancora da assegnare nella corsa Champions. Dopo quello da tempo blindato dall’Inter, infatti, un altro slot viene occupato dal Napoli che con il successo a Pisa conquista l’aritmetica certezza di un posto in Champions League.
Rischia di complicarsi invece terribilmente la vita la Juventus, che cade in casa contro la Fiorentina e in un colpo solo viene scavalcata da Milan, Roma e Como. Tutto ancora aperto però nella corsa a quattro per due posti, con Allegri e Gasperini due punti avanti su Fabregas e Spalletti a novanta minuti dal termine della stagione.
Resta infine al nono posto la Lazio visti gli zero punti conquistati. Il Bologna può volare a +4 in questo turno in caso di vittoria con l’Atalanta: sarebbe la condanna definitiva per i biancocelesti, che si ritroverebbero costretti a partire dai trentaduesimi di Coppa Italia. Possibile anche il sorpasso di Udinese e Sassuolo.