MOVIOLA | Roma - Lazio, fischi e cartellini: il solito Maresca, ma senza errori
Terza sconfitta di fila per la Lazio tra campionato e Coppa Italia. I biancocelesti non riescono a rialzare la testa e perdono il derby per due gol su altrettanti calci d’angolo. Due rossi e diverse ammonizioni per Maresca, che questa volta però non incide in modo diretto sulla gara. Di seguito gli episodi da moviola.
PRIMO TEMPO
8’ - Primi minuti con Maresca che cerca di controllare subito l’intensità del derby, fischiando in più di un’occasione su contrasti anche di lieve entità.
11’ - Protesta Cancellieri per un presunto contatto con Wesley che toglie una potenziale occasione alla Lazio. Maresca lascia correre.
21’ - Ammonito Taylor che ferma Dybala a centrocampo, Maresca estrae il primo cartellino del match. Ammonizione corretta da regolamento, l’olandese era diffidato e salterà la gara contro il Pisa.
29’ - Annullato per fuorigioco il gol in tre tempi di Dia. Non c’è bisogno neanche del Var: evidente la posizione di offside dell’attaccante sul cross di Taylor, bravo comunque Maresca a far concludere l’azione.
32’ - Si lamenta la Lazio per un presunto tocco di mano di Cristante in area su una rovesciata di Noslin e prima del tiro di Cancellieri. Breve controllo da Lissone, poi si riparte.
40’ - Gol della Roma con Mancini, che da corner stacca di testa saltando tra Gila e Cancellieri. Quest’ultimo protesta lamentandosi di una spinta che non c’è. La rete viene convalidata.
42’ - Si accende la carica agonistica del derby. Accenno di rissa nell’area della Roma dopo un tentativo di Cancellieri, protagonista di un faccia a faccia deciso con Hermoso. Ne fanno le spese entrambi, ammoniti da Maresca.
45’ - Concessi quattro minuti di recupero.
SECONDO TEMPO
51’ - Duro scontro tra Noslin e Rensch, Maresca ferma il gioco.
54’ - Contatto tra Rovella e Celik nell’area della Lazio. Il calciatore della Roma rimane a terra, Maresca non si lascia ingannare e fa continuare giustamente il gioco.
64’ - Altro ammonito in casa Lazio, questa volta il giallo arriva per Nuno Tavares che stende Dybala al limite dell’area. Cartellino inevitabile, anche il portoghese era diffidato e finisce oggi la sua stagione.
66’ - Raddoppia la Roma. Ancora con Mancini, ancora da calcio d’angolo, ancora saltando dietro a Gila e nelle vicinanze di Cancelieri. Anche in questo caso nulla da segnalare per il Var, il gol è regolare.
68’ - Come nel primo tempo, dopo il gol si accende una rissa nell’area della Roma. Leggera scalciata di Mancini da terra su Maldini, si accendono gli animi e a farne le spese sono Rovella e Wesley. Spintoni e braccia alte tra i due, Maresca espelle entrambi.
78’ - Contatto tra Mancini e Isaksen nell’area della Lazio, Maresca lascia correre e il danese non protesta.
87’ - Rischia Daniel Maldini con un intervento duro e con tacchetti esposti su Hermoso, che reagisce. Maresca osserva senza provvedimenti.
90’ - Concessi cinque minuti di recupero.