MOVIOLA | Roma - Lazio, fischi e cartellini: il solito Maresca, ma senza errori

17.05.2026 14:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
MOVIOLA | Roma - Lazio, fischi e cartellini: il solito Maresca, ma senza errori
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Terza sconfitta di fila per la Lazio tra campionato e Coppa Italia. I biancocelesti non riescono a rialzare la testa e perdono il derby per due gol su altrettanti calci d’angolo. Due rossi e diverse ammonizioni per Maresca, che questa volta però non incide in modo diretto sulla gara. Di seguito gli episodi da moviola.

PRIMO TEMPO

8’ - Primi minuti con Maresca che cerca di controllare subito l’intensità del derby, fischiando in più di un’occasione su contrasti anche di lieve entità.

11’ - Protesta Cancellieri per un presunto contatto con Wesley che toglie una potenziale occasione alla Lazio. Maresca lascia correre.

21’ - Ammonito Taylor che ferma Dybala a centrocampo, Maresca estrae il primo cartellino del match. Ammonizione corretta da regolamento, l’olandese era diffidato e salterà la gara contro il Pisa. 

29’ - Annullato per fuorigioco il gol in tre tempi di Dia. Non c’è bisogno neanche del Var: evidente la posizione di offside dell’attaccante sul cross di Taylor, bravo comunque Maresca a far concludere l’azione.

32’ - Si lamenta la Lazio per un presunto tocco di mano di Cristante in area su una rovesciata di Noslin e prima del tiro di Cancellieri. Breve controllo da Lissone, poi si riparte.

40’ - Gol della Roma con Mancini, che da corner stacca di testa saltando tra Gila e Cancellieri. Quest’ultimo protesta lamentandosi di una spinta che non c’è. La rete viene convalidata. 

42’ - Si accende la carica agonistica del derby. Accenno di rissa nell’area della Roma dopo un tentativo di Cancellieri, protagonista di un faccia a faccia deciso con Hermoso. Ne fanno le spese entrambi, ammoniti da Maresca.

45’ - Concessi quattro minuti di recupero.

SECONDO TEMPO

51’ - Duro scontro tra Noslin e Rensch, Maresca ferma il gioco.

54’ - Contatto tra Rovella e Celik nell’area della Lazio. Il calciatore della Roma rimane a terra, Maresca non si lascia ingannare e fa continuare giustamente il gioco. 

64’ - Altro ammonito in casa Lazio, questa volta il giallo arriva per Nuno Tavares che stende Dybala al limite dell’area. Cartellino inevitabile, anche il portoghese era diffidato e finisce oggi la sua stagione. 

66’ - Raddoppia la Roma. Ancora con Mancini, ancora da calcio d’angolo, ancora saltando dietro a Gila e nelle vicinanze di Cancelieri. Anche in questo caso nulla da segnalare per il Var, il gol è regolare.

68’ - Come nel primo tempo, dopo il gol si accende una rissa nell’area della Roma. Leggera scalciata di Mancini da terra su Maldini, si accendono gli animi e a farne le spese sono Rovella e Wesley. Spintoni e braccia alte tra i due, Maresca espelle entrambi.

78’ - Contatto tra Mancini e Isaksen nell’area della Lazio, Maresca lascia correre e il danese non protesta.

87’ - Rischia Daniel Maldini con un intervento duro e con tacchetti esposti su Hermoso, che reagisce. Maresca osserva senza provvedimenti.

90’ - Concessi cinque minuti di recupero.