Roma - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Dia e Rovella affossati, ma ci sono dei 7
Due gol copia-incolla condannano la Lazio che dopo la finale di Coppa Italia perde anche il derby. Decide la doppietta di Mancini che regala i tre punti alla Roma e, grazie anche alla vittoria del Bologna sull’Atalanta, condanna i biancocelesti al nono posto come miglior risultato possibile e quindi a partire il prossimo anno dai trentaduesimi di Coppa Italia. Di seguito le pagelle della squadra di Sarri a opera dei maggiori quotidiani sportivi e non.
CORRIERE DELLO SPORT - Furlanetto 7; Marusic 5 (dal 79’ Lazzari sv), Gila 5, Provstgaard 5.5, Tavares 5; Basic 5.5, Rovella 4.5, Taylor 5.5 (dal 62’ Dele-Bashiru 5); Cancellieri 5.5 (dal 71’ Isaksen 4.5), Dia 4.5 (dal 62’ Maldini 5), Noslin 5.5 (dal 79’ Pedro sv). Sarri 5.5
IL MESSAGGERO - Furlanetto 7; Marusic 5 (dal 79’ Lazzari sv), Gila 4.5, Provstgaard 5, Tavares 5.5; Basic 5, Rovella 4.5, Taylor 5.5 (dal 62’ Dele-Bashiru 5); Cancellieri 5 (dal 71’ Isaksen 5), Dia 5.5 (dal 62’ Maldini 5), Noslin 5.5 (dal 79’ Pedro sv). Sarri 5
GAZZETTA DELLO SPORT - Furlanetto 6,5; Marusic 5 (dal 79’ Lazzari sv), Gila 5, Provstgaard 5.5, Tavares 5.5; Basic 5, Rovella 4, Taylor 5.5 (dal 62’ Dele-Bashiru 5.5); Cancellieri 5 (dal 71’ Isaksen 5), Dia 5 (dal 62’ Maldini 5.5), Noslin 5.5 (dal 79’ Pedro sv). Sarri 5
TUTTOSPORT - Furlanetto 6.5; Marusic 6 (dal 79’ Lazzari sv), Gila 5, Provstgaard 6, Tavares 5.5; Basic 4.5, Rovella 5, Taylor 5 (dal 62’ Dele-Bashiru 5); Cancellieri 4.5 (dal 71’ Isaksen 5.5), Dia 4.5 (dal 62’ Maldini 5), Noslin 5.5 (dal 79’ Pedro sv). Sarri 5