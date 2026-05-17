Lazio, Piscedda: "Per il prossimo anno ho solo un augurio..."

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Al termine del derby della Capitale, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale l'ex difensore biancoceleste Massimo Piscedda che ha detto la sua sulla prova della Lazio.

"La Lazio nel primo tempo ha giocato un buon calcio verticalizzando invece di palleggiare. Su piazzato quest'anno prende troppi gol, non riesce ad avere un'alternativa. Mi sembra una squadra che fa il compitino, nessuno prende iniziativa. Mancini salta bene e andrebbe marcato a uomo. Quelle sono disposizioni di Sarri. La Lazio stacca sempre da fermo e gli altri ti sovrastano con il terzo tempo. Salvo i primi 40', vedevo una Lazio che giocava bene e mi faceva ben sperare. Ha giocato meglio della Roma".

"La Lazio non segna. Tavares l'ha strozzata troppo. Quando si va a calciare in certe situazioni ci sono altri fattori oltre alla tecnica. Può capitare di sbagliare e alla Lazio capita spesso. E' evidente che ci siamo limiti".

"Il prossimo anno? C'è solo da attendere, l'augurio è che la squadra possa migliorare. MI auguro è che non ci sia uno scollamento. I giocatori che vengono alla Lazio sono di medio-basso livello perché pensano che sia la loro vetta più alta".

"La Lazio ha un valore oggettivo che a gennaio non è stato rinforzato. Ha fatto quello che è nelle sue potenzialità. Sarri non ha fatto un lavoro straordinario, ma non è neanche andato male, in condizioni difficili. Il valore della squadra è questo".

"Contro squadre come la Roma devi avere delle alternative nel difendere. Non si può essere così integralisti nel sostenere la propria scelta".