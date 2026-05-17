La Lazio è fuori dalle prime otto: giocherà i trentaduesimi di Coppa Italia
17.05.2026 19:53 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Ora è ufficiale: con la vittoria del Bologna contro l'Atalanta, la Lazio è aritmeticamente fuori dalle prime otto classificate in Serie A. I rossoblù hanno attualmente blindato l'ottavo posto a 55 punti, con i nerazzurri invece settimi a 58. La squadra di Sarri resta nona a quota 51, in attesa delle gare di Sassuolo e Udinese (rispettivamente contro Lecce e Cremonese). Sicuramente il club biancoceleste non sarà più testa di serie in Coppa Italia e inizierà la prossima edizione del torneo a partire dai trentaduesimi di finale che si giocheranno a inizio agosto. Non accadeva dall'estate del 2014, con il 7-0 contro il Bassano Virtus.