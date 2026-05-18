"Stagione assurda, mai visto niente di simile": il pensiero di Lotito

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Intervistato da SportMediaset dopo la finale degli Internazionali di tennis, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato della stagione della squadra biancoceleste che sta per concludersi, dopo aver perso la finale di Coppa Italia e il derby contro la Roma. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Ora siamo ottavi o quello che sia (noni, ndr.), credo ci siano le condizioni per ripartire con la logica di patrimonializzazione, anche perché sotto la mia presidenza abbiamo vinto sei trofei. Nel momento in cui si farà lo stadio, e abbiamo presentato tutta la documentazione per farlo, cambierà il DNA di questa società dal punto di vista dell'organizzazione, delle risorse e delle prospettive future. Poi abbiamo dimostrato di essere sempre abbastanza competitivi, visto che siamo sempre andati in Europa".

"Ora non ci siamo qualificati per il secondo anno di fila, ma quest'anno siamo arrivati in finale di Coppa Italia. L'avessimo vinta saremmo tornati in Europa. Il calcio sapete com'è, una traversa, un palo... E poi questa per la Lazio è stata una stagione assurda, in ventidue anni non ho mai visto niente di simile, con una miriade di infortuni di varia natura e mille episodi che hanno condizionato in modo significativo i risultati. Spero di aver messo alle spalle quest'annata e di ripartire con entusiasmo e con la volontà di poter fare molto meglio".