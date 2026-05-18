Roma - Lazio, Gila affonda: i due gol pesano sulle sue pagelle dei quotidiani
18.05.2026 10:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Due marcature imperfette su altrettanti gol copia-incolla di Mancini e una grande occasione cestinata colpendo a lato. Non una grande prova per Gila, che bissa così la prestazione non indimenticabile in Coppa Italia, arrivata comunque in un periodo in cui lo spagnolo deve convivere con qualche acciacco fisico di troppo. Non perdonano però i quotidiani, che bocciano nettamente la prestazione del centrale della Lazio. Di seguito le sue pagelle.
CORRIERE DELLO SPORT: Gila 5
IL MESSAGGERO: Gila 4.5
TUTTOSPORT: Gila 5
GAZZETTA DELLO SPORT: Gila 5
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.