Lazio - Pisa, ufficiali data e orario: quando si gioca la 38ª giornata di Serie A
Un'ultima giornata ancora da giocare prima della finale della stagione. La Lazio scenderà in campo in un Olimpico che si preannuncia ancora quasi del tutto vuoto contro il Pisa nel prossimo weekend. Proprio in vista dell'ultima giornata di campionato, allora, la Lega Serie A ha comunicato date e orari degli appuntamenti in calendario. La squadra di Sarri sarà impegnata sabato 23 maggio alle ore 20:45. Di seguito il programma completo
Venerdì 22 maggio 2026 ore 20:45 Fiorentina - Atalanta
Sabato 23 maggio 2026 ore 18:00 Bologna - Inter
Sabato 23 maggio 2026 ore 20:45 Lazio - Pisa
Domenica 24 maggio 2026 ore 15:00 Parma - Sassuolo
Domenica 24 maggio 2026 ore 18:00 Napoli - Udinese
Domenica 24 maggio 2026 ore 20:45 Cremonese - Como
Domenica 24 maggio 2026 ore 20:45 Lecce - Genoa
Domenica 24 maggio 2026 ore 20:45 Milan - Cagliari
Domenica 24 maggio 2026 ore 20:45 Torino - Juventus
Domenica 24 maggio 2026 ore 20:45 Verona - Roma