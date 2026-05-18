Lazio, Sarri verso l'addio: tra i sostituti spunta anche Klose
RASSEGNA STAMPA - Tutto sembra far pensare all'addio. Ci sarà un incontro con la società, si parlerà del futuro per capire se si potrà andare avanti insieme. Ma difficilmente sarà così: Sarri ora è sempre più lontano dalla Lazio. Per questo sono già usciti i primi nomi per il prossimo anno, i possibili sostituti che potrebbero prendere il suo posto in panchina.
Tra i vari Grosso, Gattuso, Palladino, Pisacane e Runjaic, c'è anche Klose. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, sottolineando che l'ex centravanti ha da poco rinnovato con il Norimberga. Nel suo contratto, però, c'è una clausola rescissoria che potrebbe liberarlo subito. "È abituato a lavorare con i giovani", si legge. Per lui si tratterebbe di un ritorno alla Lazio dopo l'esperienza da calciatore di dieci anni fa.