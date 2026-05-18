Calciomercato Lazio | Artistico pronto a tornare: le opzioni per il futuro
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Artistico saluta lo Spezia e torna alla Lazio. Niente riscatto (da 3 milioni) da parte del club ligure, retrocesso in Serie C. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Secolo XIX: il centravanti farà rientro a Formello dove verrà deciso il suo futuro. Con ogni probabilità anche l'anno prossimo giocherà altrove in prestito: su di lui è forte il Modena in B, che perderà Ambrosino, De Luca e forse Gliozzi.
Secondo quanto raccontato dallo stesso quotidiano, ci sarebbe già stato un primo contatto tra i due club: l'operazione potrebbe chiudersi alle stesse condizioni e in breve tempo, anche prima del ritiro dei biancocelesti a cui Artistico potrebbe aggregarsi. Prima di ripartire, però, il suo contratto, in scadenza nel 2028, potrebbe anche essere allungato di uno o due anni.