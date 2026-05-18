Derby, Dybala sfotte Guendouzi: "Anche se non c'era il mio amico..."
18.05.2026 12:00 di Christian Gugliotta
Il derby della Capitale è di nuovo giallorosso. Dopo la vittoria dell'andata, la Roma ha inferto un altro ko alla Lazio, trionfando per 2-0 grazie alla doppietta di Mancini. Uno dei protagonisti di giornata è stato Paulo Dybala, autore dell'assist su corner per il secondo gol, in quella che potrebbe essere stata la sua ultima stracittadina.
Dopo il match, l'argentino ha festeggiato il successo sui social, lasciandosi andare anche a un piccolo sfottò nei confronti di un ex Lazio. "Anche se non c’era il mio amico.. mi sono divertito lo stesso Magica Roma ❤️", questa la frase a corredo del suo post pubblicato su Instagram, un'evidente frecciatina a Matteo Guendouzi, con il quale si erqa scontrato in più di un derby.
autore
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.