GOSSIP | Balotelli è di nuovo innamorato: ecco la nuova compagna
18.05.2026 15:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Nuovo amore per Mario Balotelli. Il centravanti è uscito allo scoperto sui social facendosi vedere con la sua fidanzata. Sembra essere felice e decisamente innamorato, come non lo era da diversi anni... <<< CLICCA QUI PER L'ARTICOLO >>>
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.