GOSSIP | Balotelli è di nuovo innamorato: ecco la nuova compagna

18.05.2026 15:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
GOSSIP | Balotelli è di nuovo innamorato: ecco la nuova compagna
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Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.