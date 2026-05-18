Sassuolo, Grosso sul futuro: "Andrò in un posto in cui mi vogliono"
Lunga intervista ai canali di Cronache di Spogliatoio per Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo. Tra i tanti temi, il tecnico neroverde ha parlato del suo futuro: nelle ultime settimane è stato accostato a diverse squadre di Serie A, tra cui anche la Lazio. Di seguito le sue parole.
"Se sono pronto per una big? Parliamo sempre di pronto o non pronto, ma quello si vede dopo un'opportunità. Non è mai stato un assillo quello di voler fare chissà quale scalata, la mia priorità è quella di andare in un posto in cui vogliono me e, quando è capitato questo, sono sempre state stagioni positive. La fiducia che ti dà un club va ricambiata con il lavoro sul campo e avere il tempo per poterlo dimostrare. Quando si crede in quello che si fa, si hanno opportunità".