Lazio - Pisa, iniziativa speciale per Pedro: tutti i dettagli - FOTO

18.05.2026 17:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio - Pisa, iniziativa speciale per Pedro: tutti i dettagli - FOTO
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L'ultima di Pedro. Contro il Pisa, lo spagnolo chiuderà ufficialmente la sua esperienza in Italia con la maglia della Lazio. Per questo la società biancoceleste, in collaborazione con Fantacalcio.it, ha preparato un'iniziativa speciale per salutare al meglio l'ex Barcellona. Di seguito tutte le informazioni in merito e il post pubblicato su Instagram.

"Sabato alle 20:45, allo Stadio Olimpico, in occasione di Lazio-Pisa, un fantallenatore vivrà un momento unico: entrerà in campo e consegnerà a Pedro una targa celebrativa e riceverà direttamente da lui una maglia autografata. Targa e maglia saranno impreziosite da un Campioncino speciale dedicato a Pedro. Vuoi essere tu a premiare la leggenda? Mandaci in DM un breve video in cui racconti il momento più memorabile che Pedro ti ha regalato, da fantallenatore o da tifoso. Il prossimo protagonista potresti essere tu".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.