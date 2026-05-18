Caos derby, ancora Binaghi: "Tentativo maldestro di programmazione"

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Il presidente Fitp Angelo Binaghi è stato ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Radio Rai ha parlato del caos relativo all'orario dell'ultimo derby della Capitale in concomitanza con la finale degli Internazionali di tennis a Roma. Di seguito le sue parole.

"Spostare la finale degli Internazionali? Avrebbe significato far perdere credibilità al torneo a livello internazionale. Gli Internazionali d'Italia sono gestiti dall'Atp, mentre i diritti televisivi non sono venduti da noi e decine e decine di paesi erano programmati per quell'ora. Quindi sarebbe stato un danno enorme per la credibilità del torneo e del Paese".

"Guardando la cosa in positivo ho letto le parole di un ottimo dirigente come il presidente della Lega Serie A Simonelli: non solo è stato ammesso l'evidente errore, ma tutto quello che è successo spero possa creare i presupposti affinché, con una differente programmazione, non capiti più in futuro. Ma non parlerei di svista, faccio l'ingegnere e mi occupo un po' di numeri".

"Un anno fa, quando è uscita la programmazione con il derby di Torino durante le Finals, il derby di Roma durante gli Internazionali, con in più la finale di Coppa Italia durante la settimana del torneo di Roma, questa non può essere una chiamata casualità. C'è stato un tentativo maldestro di programmazione, francamente non so finalizzato a che cosa. L'importante è che si sia capito e che questo non possa più accadere".