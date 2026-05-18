Lazio, Cardone: "Futuro da Udinese. Lotito non ammette mai i suoi errori"
18.05.2026 14:45 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
All'indomani della sconfitta nel derby, Giulio Cardone ha commentato la prestazione offerta dalla Lazio ai microfoni di Radiosei, per poi esprimersi sul futuro del club. Queste le sue parole:
“Sono sconcertato da una Lazio che non ha approfittato di una Roma che non ha giocato nel primo tempo. Ma la Lazio ha pagato la scarsa qualità davanti e in fase di rifinitura. Per parlare di futuro dobbiamo esaminare ciò che ha detto Sarri, ma soprattutto ciò che ha detto Lotito. Lui ha la propensione a giustificare sempre i suoi errori e a dare la colpa agli altri. La base per migliore invece è prendere coscienza degli errori. Futuro da Udinese”.
autore
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.