Lazio, Bonanni: "La squadra va rifondata, il futuro non lo vedo positivo"

18.05.2026 20:00 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Lazio, Bonanni: "La squadra va rifondata, il futuro non lo vedo positivo"
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© foto di Federico Gaetano

All'indomani del derby che ha visto la Lazio uscirne sconfitta, su TMW si è espresso Massimo Bonanni che ha commentato la stagione e anche le parole di Sarri sul suo futuro. Queste le considerazioni: "Sicuramente questa è una squadra che deve essere rifondata o per lo meno devi mettere dentro 6-7 giocatori importanti che possono iniziare a fare un percorso bello, con Sarri o Palladino o chi altro può venire alla Lazio. La situazione è veramente molto difficile, il futuro non lo vedo così tanto positivo".

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