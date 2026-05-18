Lazio, Bonanni: "La squadra va rifondata, il futuro non lo vedo positivo"
18.05.2026 20:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico Gaetano
All'indomani del derby che ha visto la Lazio uscirne sconfitta, su TMW si è espresso Massimo Bonanni che ha commentato la stagione e anche le parole di Sarri sul suo futuro. Queste le considerazioni: "Sicuramente questa è una squadra che deve essere rifondata o per lo meno devi mettere dentro 6-7 giocatori importanti che possono iniziare a fare un percorso bello, con Sarri o Palladino o chi altro può venire alla Lazio. La situazione è veramente molto difficile, il futuro non lo vedo così tanto positivo".
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.