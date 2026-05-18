Lazio, torna di moda Klose: è un’idea di Lotito. Tutti i dettagli

18.05.2026 20:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, torna di moda Klose: è un’idea di Lotito. Tutti i dettagli
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© foto di Federico Gaetano

Torna di moda l’idea Klose. Il suo nome era già uscito nei mesi precedenti, quando la Lazio doveva trovare un nuovo tecnico. Adesso la situazione è praticamente la stessa, visto che Sarri è formalmente al passo d’addio. Il confronto che avrà con la società nei prossimi giorni servirà probabilmente a certificare la separazione tra le parti, per la seconda volta (anche se con modalità e in condizioni differenti).

Per questo a Formello è iniziato il casting per il suo sostituto in panchina. E tra tutti gli allenatori valutati ci sarebbe proprio l’ex attaccante tedesco. Come riportato da gazzetta.it, per la società sarebbe il profilo ideale per lanciare i giovani. Si potrebbe tornare alla carica e riallacciare i contatti, come già successo in passato. Klose è molto stimato da Lotito, che lo conosce bene e ne apprezza la professionalità. Per questo, soprattutto se il diesse Fabiani dovesse andare via, potrebbe balzare in cima alla lista dei candidati per la prossima stagione.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.