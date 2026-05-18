WOMEN | Lazio, Castiello: "Grassadonia? Non abbiamo ancora parlato, ma..." - VIDEO

Antonietta Castiello, presente all'evento "Athora Game On-All Stars Night" ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista. Queste le parole del capitano della Lazio Women ai microfoni dei cronisti presenti: "Sono sempre eventi che danno importanza al calcio femminile, è una cosa buona e giusta da fare ogni anno. Sono felice che siamo presenti i tanti rispetto allo scorso anno vuol dire che la cosa è piaciuta e continuerà a piacere".

STAGIONE - "A livello personale dico che ogni anno cero di crescere per quelli che sono i miei punti deboli. A livello mentale soprattutto sulla pazienza e essere più calma. Per quanto riguarda il gruppo abbiamo fatto una stagione secondo me incredibile, abbiamo peccato in alcune partite ma fa parte della crescita. È il secondo anno, con gli anni a venire miglioreremo ancora".

GRASSADONIA - "Non abbiamo fatto in tempo ad avere un confronto. Le chiacchiere ancora stanno a zero, vedremo nei prossimi giorni e vediamo cosa ci riserva il futuro".

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