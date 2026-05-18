Lazio, De Canio: "Sarri ora è deluso. E un suo ritorno al Napoli..."
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luigi De Canio ha parlato della stagione di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio e di un suo possibile ritorno al Napoli in caso di addio di Conte. Di seguito le sue parole.
"Sarri torna al Napoli? Credo che nuocerebbe a Sarri. E' ritornato alla Lazio e oggi leggo sue dichiarazioni in cui appare molto deluso, a Napoli troverebbe una squadra forte ma non quei calciatori con quelle caratteristiche che ha trovato nella sua prima esperienza. Credo sempre più nell'importanza dei calciatori, Sarri alla Juve ha vinto ma non ha mai esaltato quella squadra dal punto di vista del gioco. Tutti si aspettano che possa far giocare la squadra come il suo Napoli ma è impossibile, ma manca quella tipologia di calciatori".