Vocalelli sicuro: "Questo è il punto più basso della storia della Lazio“

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Intervenuto in collegamento a Radio Radio, il giornalista Alessandro Vocalelli ha parlato complessivamente della stagione della Lazio, che finirà fuori dalle prime otto in classifica in Serie A dopo l'ultima sconfitta nel derby contro la Roma. Di seguito le sue parole.

“Questa stagione è stata faticosa e non voglio più dibattere in maniera accesa. Dobbiamo farcene una ragione che giocatori come Immobile e Luis Alberto sono andati via. Anche Tudor è andato via lasciando il contratto sul tavolo e Inzaghi ha fatto la stessa cosa. Immobile ha preferito andare in Turchia e se ne stanno andando anche i tifosi. Sono sfinito da questa stagione della Lazio. Tutte le componenti di questa società se ne sono andate o vogliono andare via. Questo è il punto più basso della storia della Lazio“.