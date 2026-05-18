Lazio, un nuovo giovane in prova a Formello: di chi si tratta
18.05.2026 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Un volto nuovo a Formello. Come riportato da Gazzetta Regionale, il giovane Antonio Iembo della Boreale ha svolto di recente un provino con la Lazio. L'attaccante, protagonista con la maglia viola nel campionato Under 14 Elite (da sotto età), ha segnato quattro gol in venticinque presenze collezionate in questa stagione. Ora per lui il futuro potrebbe essere in biancoceleste.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.