Elezioni Figc, Abete o Malagò? Abodi: "Auguri al mio amico fraterno. E Gravina..."
Durante l'evento Athora Game On-All Stars Night è intervenuto il ministro per lo sport Abodi che ha commentato così la situazione della Federcalcio: "Io capisco le preoccupazioni soprattutto dei club che non hanno alle spalle la struttura della Serie A maschile, così come quelli che ce l'hanno, che vedono la strada lunga. Sulla Melandri non prende, è arrivato il momento di sederci attorno al tavolo. In bocca al lupo al mio amico fraterno Abete e al mio diversamente amico Malagò, ma si è amici anche quando non lo si è e bisogna imparare a rispettarci. Mi auguro che il consiglio federale sappia produrre quello che il vecchio ciclo non è stato in grado di produrre. Un ringraziamento anche a Gravina, ex presidente federale, che ha fatto un passo indietro assumendosi la responsabilità che è di tutti. Un pezzo anche mia".