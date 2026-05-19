Lazio, Rovella rischia due giornate di stop: si attende il giudice sportivo
19.05.2026 10:00 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
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RASSEGNA STAMPA - Rischia due giornate di stop Rovella. Il centrocampista della Lazio è stato espulso nel derby con un rosso diretto al 70' per la rissa nel secondo tempo. Maresca ha estratto il cartellino pesante sia per il regista biancoceleste che per Wesley, coinvolto nella baruffa avvenuta a 20 minuti dalla fine.
Come riporta il Corriere dello Sport, oggi arriverà il comunicato del giudice sportivo, e dovrebbe punire il classe 2001 con due turni di squalifica “per condotta violenta”, quindi facendogli saltare anche la prima partita del prossimo campionato.