Calciomercato Lazio | Per il centrocampo si guarda in Serie B: le ultime
19.05.2026 11:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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CALCIOMERCATO LAZIO - Nuovo nome in lista. La Lazio guarda con attenzione alle squadre di Serie B. Secondo quanto riportato da SportChannel214, infatti, la società biancoceleste starebbe seguendo con interesse Martin Palumbo, centrocampista dell'Avellino. Sarebbero già stati avviati i primi contatti: su di lui c'è anche il Cagliari. Il club irpino però non avrebbe intenzione di lasciarlo andare via per meno di 3 milioni di euro (il 20% della cifra finale andrà riconosciuto alla Juventus). È un nome da tenere d'occhio: quest'anno ha collezionato 4 gol e 3 assist con Biancolino prima e Ballardini poi in panchina.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.