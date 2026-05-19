Cremonese, Audero torna sulla Lazio: "C'è ancora rammarico..."

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Ai canali ufficiali della Cremonese è intervenuto Emil Audero, che in vista dell'ultima giornata di campionato ha parlato della corsa salvezza in cui è invischiato il club. Nello specifico il portiere è tornato a parlare anche della sconfitta nel finale maturata contro la Lazio per il gol di Noslin. Di seguito le sue parole.

“Se c'è rammarico per il girone di ritorno? È una domanda alla quale oggi non so rispondere, manca una partita e non ha senso guardare a cosa si poteva fare meglio o peggio. Pensiamo alla prossima partita e a ciò che possiamo controllare. È normale che ci sia del rammarico, penso al gol nel finale con la Lazio e altri episodi dubbi che ci sono capitati. Ma è superfluo, guardiamo a quest’ultima battaglia e speriamo che ci giri bene. Dovremo fare la stessa partita di stasera”.