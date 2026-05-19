Lazio, il futuro di Provedel è un rebus: rinnovo in salita, le ultime
RASSEGNA STAMPA - C’è anche Ivan Provedel tra i calciatori in scadenza nel 2027 in casa Lazio. L’ex portiere dello Spezia è stato un titolare inamovibile con Sarri fino all’infortunio alla spalla, ma lo scenario potrebbe essere ben diverso in vista della prossima stagione.
Per prima cosa molto dipenderà dallo stesso Sarri: con un eventuale cambio del tecnico in panchina, la Lazio potrebbe puntare su altri profili come forse avrebbe voluto fare già quest’anno. Non va dimenticato poi neanche il possibile ritorno di Mandas: dovesse finire oggi la stagione il Bournemouth non sarebbe in Champions visto il quarto posto dell’Aston Villa, che in caso di vittoria dell’Europa League dovrebbe arrivare quinta per liberare uno ulteriore slot, e quindi non vedrebbe scattare l'obbligo di riscato per il greco.
Inoltre, come riporta l’edizione odierna del Messaggero, l’esplosione di Motta potrebbe complicare ulteriormente la strada verso un rinnovo che oggi difficilmente sembra possibile per Provedel, anche considerato un ingaggio decisamente più alto rispetto ai colleghi di reparto in casa Lazio. Negli scorsi mesi non sono mancati segnali di gradimento da altre squadre: l’estate alle porte potrebbe essere decisiva in tal senso.