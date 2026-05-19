Lazio, Zaccagni può chiedere la cessione: almeno due club interessati
RASSEGNA STAMPA - Rischia un nuovo effetto domino la Lazio al termine di un’altra stagione senza Europa. Non solo i calciatori in scadenza o con situazioni già da tempo in bilico: ora anche chi sembrava essere un punto fermo di questa squadra può partire.
Attenzione allora alla posizione di Mattia Zaccagni: come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, anche il capitano biancoceleste non è certo di rimanere alla Lazio per la prossima stagione. Nulla è deciso, ma superati i trent’anni l’ex Verona potrebbe cercare un’ultima esperienza importante altrove.
In questo senso, attenzione al Marsiglia che non ha mai nascosto di apprezzare lo stesso Zaccagni e non solo. Il capitano della Lazio, infatti, diventerebbe anche un serio candidato per l’Atalanta qualora a Bergamo dovesse approdare Giuntoli.