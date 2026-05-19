Lazio, Zaccagni può chiedere la cessione: almeno due club interessati

19.05.2026 08:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Zaccagni può chiedere la cessione: almeno due club interessati
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RASSEGNA STAMPA - Rischia un nuovo effetto domino la Lazio al termine di un’altra stagione senza Europa. Non solo i calciatori in scadenza o con situazioni già da tempo in bilico: ora anche chi sembrava essere un punto fermo di questa squadra può partire.

Attenzione allora alla posizione di Mattia Zaccagni: come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, anche il capitano biancoceleste non è certo di rimanere alla Lazio per la prossima stagione. Nulla è deciso, ma superati i trent’anni l’ex Verona potrebbe cercare un’ultima esperienza importante altrove.

In questo senso, attenzione al Marsiglia che non ha mai nascosto di apprezzare lo stesso Zaccagni e non solo. Il capitano della Lazio, infatti, diventerebbe anche un serio candidato per l’Atalanta qualora a Bergamo dovesse approdare Giuntoli.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.