Calciomercato Lazio | Romagnoli aspetta ancora l'Al Sadd: la situazione
19.05.2026 08:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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CALCIOMERCATO LAZIO - Il Qatar torna alla carica. Dopo quanto successo a gennaio, Romagnoli aspetta ancora l'Al Sadd. La sua permanenza alla Lazio in estate sembra improbabile: ha un contratto in scadenza nel 2027 e non sono arrivati segnali per il rinnovo. Come riportato da Alfredo Pedullà, infatti, il centrale biancoceleste attende solo che il club asiatico confermi la sua promessa nei prossimi mesi: dopo il trasferimento sfumato in inverno, bloccato anche dalla società, ora l'accordo potrebbe completarsi a fine stagione. In questo modo chiuderà ufficialmente la sua esperienza nella Capitale.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.