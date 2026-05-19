Tavares torna in bilico: pronte nuove offerte per il terzino della Lazio
RASSEGNA STAMPA - Annata di alti e bassi quella ormai agli sgoccioli per Nuno Tavares. Il terzino portoghese ha alternato fasi della stagione in cui è stato titolare inamovibile ad altre in cui è invece rimasto a lungo in panchina. Nel finale, però, ha dimostrato tutta la sua utilità per la squadra di Sarri al netto dell'inciampo in finale di Coppa Italia. Il futuro, però, potrebbe vederlo protagonista lontano dalla Lazio.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, sul terzino portoghese rimane vivo l’interesse di club che avevano bussato alle porte della Lazio già durante la sessione invernale. Nello specifico, sono pronte a mettere in atto altri tentativi per strappare Tavares ai biancocelesti sia squadre dalla Turchia che dall’Arabia, quest’ultima la metà che il portoghese preferirebbe in caso di addio.
Più di un terzo dell’eventuale incasso dovrebbe essere girato dalla Lazio all’Arsenal. In caso di cessione di Tavares il sostituto sarebbe già in mano, con Pedraza pronto ad arrivare a parametro zero a luglio. Attenzione però anche alla possibilità di dover trovare un’ulteriore pedina vista la posizione tutt’altro che certa di Pellegrini.