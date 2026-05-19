Pedro dice addio alla Lazio: organizzata una festa per salutare squadra e staff
19.05.2026 10:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Contro il Pisa, l'ultima di Pedro. Dopo la gara dell'Olimpico, lo spagnolo dirà ufficialmente addio alla Lazio. Si chiuderà qui la sua esperienza nella Capitale, sponda biancoceleste. Era arrivato dalla Roma, nel primo anno di Sarri. Ora andrà via proprio insieme al tecnico, diretto verso Napoli. Per questo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, prima della partita di sabato sera l'ex Barcellona ha organizzato per domaniuna festa in un locale romano per salutare tutti i suoi compagni e lo staff. Terminerà in questo modo la sua avventura in biancoceleste, con l'amarezza dell'ultima finale di Coppa Italia persa che gli ha negato un trofeo che tanto sognava.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.