Sarri, addio alla Lazio: ora c'è solo il Napoli. Ha già pronto un triennale

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RASSEGNA STAMPA - Tutto su Sarri. Il casting in panchina del Napoli per il post Conte potrebbe durare pochissimo: nella testa di De Laurentiis c'è un solo nome. Il presidente azzurro ha deciso di puntare tutto sul tecnico della Lazio, con cui ha ripreso le call (mai interrotte). Come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, ora non ci sono ostacoli e si può accelerare.

Mau non avrà problemi a liberarsi del contratto (ancora due anni) con la società biancoceleste: è pronto anche a dimettersi, il rapporto con Lotito è ormai ai minimi termini. Secondo quanto raccontato dallo stesso quotidiano, sul tavolo del mister sarebbe già pronto un triennale con quota fissa 2,6 milioni di euro, più i premi per la Champions che possono portarlo fino a circa 3,2 milioni.

Sarri sembra non aspettare altro, la fumata bianca è a portata di mano a meno che De Laurentiis non cambi idea. La Lazio è ormai un lontano ricordo; il Napoli non sarà più passato, ma presente e futuro.