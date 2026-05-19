Lazio, Motta resta in dubbio: contro il Pisa ci sarà ancora Furlanetto
19.05.2026 08:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Da terzo si è ritrovato primo e titolare nel derby. È la storia di Alessio Furlanetto, destinato a chiudere la stagione della Lazio tra i pali. Come riportato da Il Corriere dello Sport, con ogni probabilità sarà lui a giocare in porta anche contro il Pisa, dopo l'esordio in biancoceleste e in Serie A arrivato con la Roma.
Difficile infatti che Motta riesca a recuperare in pochi giorni: si è fermato per una sospetta lesione a carico dei flessori, si attende l'esito degli esami clinici per capire in modo preciso l'entità del suo infortunio. Per questo toccherà ancora al classe 2002, l'unico rimasto dopo anche l'operazione di Provedel e l'addio di Mandas in prestito al Bournemouth.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.