Lazio, Sarri pensa già al Napoli: si lavora ai primi nomi con De Laurentiis

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio sta per diventare solo un ricordo: nel presente e nel futuro di Sarri ora ci sarà (di nuovo) il Napoli. De Laurentiis è sicuro: è lui il primo nome per il post Conte, ormai ai saluti. Il presidente azzurro ha già pronto un contratto triennale da 2,6 milioni di euro più bonus per il tecnico, che non ha dubbi sul salutare Lotito e accettare l'offerta.

Come riportato da Il Mattino, Mau avrebbe iniziato subito a lavorare per la sua nuova squadra, facendo sapere che Lang, Marianucci, Rafa Marin, Beukema e Gilmour sarebbero i primi acquisti del suo Napoli. Ormai non sembrano esserci più dubbi su chi sarà il nuovo allenatore azzurro, gli ostacoli sono ridotti a zero: nemmeno l'Atalanta di Giuntoli (eventualmente) spaventa più.