Mezza Lazio in scadenza: da Cataldi a Pellegrini, chi può dire addio

19.05.2026 11:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Mezza Lazio in scadenza: da Cataldi a Pellegrini, chi può dire addio
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RASSEGNA STAMPA - C’è mezza squadra prossima alla scadenza, e in gran parte è destinata all’addio. Sono tre i calciatori della Lazio che vedranno terminare il proprio contratto il prossimo 30 giugno, altri nove quelli che andranno in scadenza a giugno 2027. Per quanto riguarda il primo gruppo, è segnato il destino di Hysaj, che ha già salutato con una festa a Formello, e Pedro, che saluterà invece domani in zona Pigneto. Rischia di esserlo poi anche quello di Basic, che aveva accettato il rinnovo proposto a voce ma poi mai messo nero su bianco: a poco più di un mese dalla scadenza l’addio sembra più che probabile.

Complicata anche la situazione relativa ai nove calciatori della Lazio in scadenza tra un anno. È nota la situazione di Gila e Romagnoli, rischia di aggiungersi all’elenco dei partenti anche Ivan Provedel. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, però, l’elenco è più lungo. E fa parte del gruppo anche Cancellieri, per il quale la società biancoceleste continua a cercare acquirenti. Ma non solo.

In bilico infatti, secondo il quotidiano, c’è anche Pellegrini. Il terzino biancoceleste piace al Como che in estate, vista la qualificazione in Europa e la necessità di tesserare calciatori italiani, potrebbe bussare a Formello per il giocatore. Nel gruppo, infine, anche Cataldi, Patric, Lazzari e Gigot. Di questi, solo i primi due potrebbero avere chance di rinnovare e rimanere alla Lazio. Un’intera squadra in bilico insomma, aggiungendo anche Tavares e Zaccagni all’elenco dei calciatori che per un motivo o per un altro devono ancora definire il proprio futuro. Complicato pensare di poterli rimpiazzare tutti con giocatori almeno di pari valore. 

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.