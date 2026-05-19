Lazio, niente Almeyda per il post Sarri: è vicino a un'altra squadra
19.05.2026 12:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Almeyda è pronto a tornare in panchina. Ma non su quella della Lazio. Nei giorni scorsi il suo nome è finito nelle opzioni dei possibili sostituti di Sarri. Al momento, però, sembra vicinissimo a firmare per un altro club, ovvero per il Monterrey in Messico. A riportarlo è il portale spagnolo Estadio Deportivo: l'ex centrocampista argentino, esonerato dal Siviglia a gennaio, può iniziare subito una nuova avventura lontano dall'Europa. Si legherà alla società con un contratto biennale: le parti sono vicinissime all'accordo definitivo.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.