Lazio, niente Almeyda per il post Sarri: è vicino a un'altra squadra

19.05.2026 12:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, niente Almeyda per il post Sarri: è vicino a un'altra squadra

Almeyda è pronto a tornare in panchina. Ma non su quella della Lazio. Nei giorni scorsi il suo nome è finito nelle opzioni dei possibili sostituti di Sarri. Al momento, però, sembra vicinissimo a firmare per un altro club, ovvero per il Monterrey in Messico. A riportarlo è il portale spagnolo Estadio Deportivo: l'ex centrocampista argentino, esonerato dal Siviglia a gennaio, può iniziare subito una nuova avventura lontano dall'Europa. Si legherà alla società con un contratto biennale: le parti sono vicinissime all'accordo definitivo.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.