Sarri al Napoli? Ferrara la pensa diversamente: la sua opinione
19.05.2026 12:15 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - L'ex difensore Ciro Ferrara ha rilasciato un'intervista ai taccuini de Il Corriere dello Sport. Tra i vari temi trattati, anche il futuro di Antonio Conte e il Napoli: sembra che il percorso dell'ex Juventus, Inter e Chelsea a Napoli stia per concludersi, con Maurizio Sarri che sarebbe il candidato principale per succedergli sulla panchina partenopea. In merito, però, Ferrara ha un'idea diversa e pensa che Conte possa stupire tutti. Di seguito le sue parole: "Intanto preparerà maniacalmente l'ultima con l'Udinese, ne sono certo. Qualcosa gli si può contestare, magari la Champions, ma per me rimarrà".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.