Lazio | Furlanetto, esordio dolceamaro: "Uno dei giorni più belli" - FOTO
19.05.2026 19:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Alessio Furlanetto è stato schierato titolare nel derby contro la Roma. Dopo il forfait di Motta, che aveva sostituito Provedel, l'ex portiere della Lazio Primavera è stato chiamato a difendere i pali biancocelesti in una delle gare storicamente più sentite della stagione. E a distanza di qualche giorno, ha condiviso la propria soddisfazione, ma anche il rammarico per il risultato con cui si è concluso il match su Instagram.
Pubblicati alcuni scatti della partita, ha aggiunto: "Sognavo un finale diverso, ma esordire con questa maglia in una giornata così importante rimarrà per sempre uno dei giorni più belli della mia vita".
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.