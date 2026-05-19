Lazio, caccia al sostituto di Sarri: Gattuso si allontana, ecco il motivo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al via il toto-allenatore. È iniziato il casting: per la terza estate consecutiva, la Lazio saluterà il suo allenatore e dovrà trovarne un altro. Sarri è al passo d'addio, non proseguirà dopo questa stagione "devastante". Nei prossimi giorni avrà un incontro con la società, con cui il rapporto ormai è ai minimi termini. Ma che le strade si divideranno è ormai solo una formalità, anche perché sulle sue tracce c'è il Napoli.

Per questo a Formello si stanno già valutando i possibili sostituti, sia in Italia che all'estero. Da Palladino a Grosso, passando per Klose, Pisacane, Thiago Motta, Runjaic, Conceicao e Almeyda. Tutti profili più o meno apprezzati dal club, così come quello di Gattuso. L'ex ct della Nazionale italiana, attualmente senza squadra, piace da tempo a Lotito. Più volte è stato vicino a sedersi sulla panchina biancoceleste, senza mai riuscirci davvero. Ora potrebbe anche essere l'occasione giusta.

Da Ringhio, però, al momento non c'è apertura. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, dopo il flop Mondiale di marzo il tecnico non vorrebbe ripartire in tempi brevi, e soprattutto non dall'Italia. Ha ancora bisogno di smaltire e metabolizzare la delusione, un duro colpo per la sua carriera e per tutto il paese. Per questo l'ipotesi sembra sfumare e allontanarsi sempre di più, lasciando spazio ad altri nomi ben più accreditati.