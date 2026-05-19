Lazio, un gol su tre arriva da palla inattiva: un dettaglio da cui ripartire
Due incornate identiche e ravvicinate. Due gol di Mancini che hanno indirizzato il derby e acceso un riflettore su un problema della Lazio con cui fa i conti da mesi. Contro la Roma è diventato evidente: i calci piazzati continuano a fare male ed essere un punto di debolezza dei biancocelesti.
Come riporta Il Corriere dello Sport, il dato, preso da solo, potrebbe anche non allarmare. In Serie A la Lazio ha subito 13 gol da palla inattiva, un numero che la colloca a metà classifica, ma su 39 reti incassate in campionato, ben il 33% nasce da situazioni da fermo. In particolare, un gol su tre arriva così.
Spesso questi blackout arrivano in momenti chiave, spezzando l'equilibrio della partita e condizionando così risultati e umori, proprio come nel derby. Sarà un punto centrale su cui intervenire in vista della prossima stagione. Migliorare questo aspetto significherebbe evitare di compromettere partite equilibrate e guadagnare solidità, e a sua volta, punti.