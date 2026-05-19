Lazio, Nuno Tavares va al Mondiale? Ecco la lista del Portogallo
19.05.2026 14:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Il ct del Portogallo Roberto Martinez ha reso nota la lista dei convocati per il Mondiale 2026 che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada. Nell'elenco però non è presente il terzino della Lazio Nuno Tavares, più volte chiamato nei mesi scorsi per gli impegni precedenti della Nazionale. Non prenderà parte, quindi, alla spedizione della squadra portoghese. Di seguito tutti i nomi.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.