Di Marzio: "Lazio, addio Sarri. Idea Palladino, Pisacane piace molto e..."
All'interno di "Caffè Di Marzio", il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com, il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla situazione relativa alla panchina della Lazio. Con l'addio di Sarri ormai certo, Lotito dovrà trovare un nuovo allenatore. Di seguito le sue parole.
"Si libera la Lazio e poi c'è tutto un discorso di mosaico sulle varie panchine. La Lazio sono curioso di capire su chi andrà, penso che Palladino possa essere un nome, so che c'è stata un'idea Pisacane del Cagliari per capire se veramente verrà portata avanti, tra gli allenatori emergenti è quello che piace molto, ci sono anche le panchine per esempio del Torino dove facevamo tempo fa il nome di Gattuso ma sembra che non sia decollata al momento questa ipotesi per varie motivazioni. Da capire se può tornare Juric o quali possono essere gli scenari, anche se va sottolineato l'ottimo lavoro fatto da D'Aversa così come l'ottimo lavoro, davvero ottimo lavoro".