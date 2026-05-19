Lazio, Piscedda: "Sarri? Meglio che vada. Come sostituto mi piacerebbe..."

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Massimo Piscedda è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare della dimensione della Lazio, ma anche del futuro di Sarri e della panchina biancoceleste.

DERBY - "La Lazio nel derby ha fatto una buona gara, soprattutto nel primo tempo. Non meritava di perdere. Doveva essere più attenta negli episodi che hanno deciso la partita".

IL FUTURO DI SARRI - "Il futuro di Sarri? Meglio non vivere da separati in casa. Se questa è la prospettiva ognuna vada per la sua strada. A me preoccupa quello che succederà dopo. Io spero che la Lazio faccia una squadra di giocatori forti prima di scegliere l'allenatore. Sono i calciatori che fanno un allenatore forte".

SECONDO ANNO SENZA EUROPA - "I giocatori della Lazio sono giocatori che possono navigare tra il settimo e il nono posto. Non vedo possibili malumori nello spogliatoio per la dimensione in cui si trova la squadra. In questo momento la Lazio vale Bologna, Udinese e Sassuolo".

SOSTITUTO SARRI - "Pisacane due anni fa faceva la Primavera, è un allenatore emergente. Passare da Cagliari a Roma è un salto enorme. Gli altri nomi li conosciamo tutti. Gattuso non è stato fortunato nella sua carriera. Chi preferisco tra i nomi usciti? Mi piacerebbe Almeyda, ma non so come lavora. Sarebbe un nome diverso, porta curiosità. Palladino è quello che dà un po' più di sicurezza dopo tre anni che allena. Toppmöller non lo conosco bene come allenatore. Sembrerebbe un buon profilo, ma ci verrebbe alla Lazio?".