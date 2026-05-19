Lazio, tra Sarri e il Napoli c'è l'accordo: manca solo il via libera di Lotito

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Maurizio Sarri lascerà la Lazio. Le parole post-derby non lasciavano grande spazio a interpretazioni. Da una parte la voglia di restare per l'ambiente (calciatori e tifosi), dall'altra quella di voltare le spalle a Formello per un rapporto ormai logoro con la società. La seconda parentesi tra la Lazio e Sarri non ha funzionato. Il Comandante è stato lasciato solo. La società ha agito senza preoccuparsi della figura che aveva in panchina, tenendo nascosto il mercato bloccato, decidendo da per sé gli acquisti e le cessioni, ignorando il punto di vista di chi ha dovuto far gruppo con la squadra per superare ogni avversità e portare a compimento il campionato.

IL NAPOLI HA L'OK DI SARRI - Il "dipendente" - come lo aveva chiamato Lotito a gennaio - lascerà la Lazio al termine della stagione per tornare da chi, invece, lo ha corteggiato senza mai nascondere stima e apprezzamento nei suoi confronti. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, tra Maurizio Sarri e il Napoli è tutto definito. De Laurentiis, dopo il contatto di cui vi avevamo raccontato qualche settimana fa, ha ottenuto l'ok dell'allenatore che, ora, dovrà solo trovare l'accordo per l'addio con la Lazio per definire il passaggio.

SARRI AL POSTO DI CONTE - Il Comandante sta per tornare a Napoli con l'obiettivo di riprendersi quello Scudetto che aveva lasciato in sospeso anni fa. Farà ritorno su una panchina ambiziosa, prendendo il posto di un Antonio Conte che, dopo due stagioni, ha deciso di lasciare Castel Volturno con un sogno azzurro in mente, quello della Nazionale italiana. Ormai è solo questione di tempo.