Serie A, Simonelli replica a Sarri: "Lo stimo come tecnico, ma forse..."

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Nell'intervista rilasciata oggi ai taccuini de Il Corriere della Sera, il presidente di Lega Serie A Ezio Maria Simonelli è tornato a parlare del caos calendari degli ultimi giorni, rispondendo anche alle critiche dure di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio Di seguito la replica di Simonelli al tecnico biancoceleste.

"Lo stimo come tecnico ma forse gli sfugge che il programma delle partite dipende soprattutto dalle tv. E non si possono contestare le loro esigenze, visto che forniscono proventi per pagare stipendi di allenatori, calciatori e di tutto il sistema. Ai prossimi Mondiali ci saranno gare a pranzo, con temperature più calde rispetto a domenica e Roma. E le 12:30 sono l'unico slot per l'Oriente".

Poi in risposta alle parole di Binaghi: "Tra noi c'è stima reciproca, gli faccio i complimenti per lo straordinario lavoro degli ultimi 25 anni. Ma ci vuole rispetto per il calcio e per i professionisti che ci lavorano. Sono orgoglioso con lui, ma il calcio è un'altra cosa: domenica a Milano c'erano 400mila tifosi in giro a festeggiare pacificamente. In ogni caso, non sento nessuna rivalità con il tennis".