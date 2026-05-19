Lazio, Nesta ricorda il trionfo contro il Maiorca: il post social - FT
19.05.2026 16:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Sono trascorsi esattamente 27 anni da quel 19 maggio del 1999. Una data che nessun tifoso biancoceleste può dimenticare perché proprio oggi la Lazio vinceva la Coppa delle Coppe.
Nella notte di Birmingham la squadra guidata da Eriksson si imponeva per 2-1 sul Maiorca grazie alle reti di Nedved e Vieri e alzava al cielo il suo primo trofeo europeo.
A ricordare quel giorno anche il capitano Alessandro Nesta che, sui social, ha pubblicato uno scatto con la coppa accompagnato dalla data e dalle emoji della coppa e due cuori, uno bianco e uno celeste.
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