Lazio, Pomini su Furlanetto: "È stato bravissimo. Ora deve prendere coraggio"
19.05.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di FEDERICO SERRA
RASSEGNA STAMPA - Intervistato da Il Corriere Veneto, l'ex portiere e ora preparatore Alberto Pomini ha parlato dell'esordio in Serie A e con la Lazio nel derby contro la Roma di Alessio Furlanetto. Di seguito il suo pensiero: "Debuttare in A nel derby della capitale davanti a cinquantamila persone, da titolare per gli infortuni altrui, e interpretarla così... Bravissimo. Lui ha 24 anni, io ho esordito in A a 32: forse è un inizio, questo esordio deve dargli coraggio".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.