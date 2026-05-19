Gila, parla l'agente: "È felice alla Lazio! Con Sarri è cresciuto e..."
19.05.2026 17:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervenuto ai microfoni di Napoli Network, Alejandro Camano, agente di Mario Gila, ha parlato di mercato e del futuro del difensore della Lazio, accostato negli ultimi mesi a diverse big italiane ed europee. Di seguito le sue parole: “Gila al Napoli? Non posso parlare di calciomercato per un motivo semplice: non c’è niente. È felice alla Lazio, dove ha ancora un altro anno di contratto. È concentrato sugli ultimi impegni stagionali. Sono contento della sua crescita. Sarri? Il suo rapporto con il mister è straordinario. Aggiungo che la maturazione calcistica di Gila è dovuta anche al mister".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.