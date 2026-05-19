Lazio, Cardone: "Le parole di Lotito allarmanti. Ecco perchè"

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Nel consueto intervento ai microfoni di Radiosei il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha detto la sua sul momento che sta vivendo la squadra di Sarri.

"Le parole di Lotito sono allarmanti sotto due punti di vista: dal tono usato ancora una volta dimostra che non sta capendo quando sia stratificata la contestazione, mi preoccupa la mancanza di consapevolezza che permetterebbe di migliorarla la situazione; l’altra cosa che mi allarma, è quando parla dei conti e del 2027".

"Al momento la situazione ambientale è assolutamente prioritaria. Sarri andrà via, ma la faccenda sarà lunga. I nomi per sostituirlo? Per Palladino c’è stato un sondaggio, poi in lista ci sono Gattuso, Almeyda e Conceicao, che è un tecnico di spessore che ha vinto tanto col Porto; al momento guadagna 15 milioni l’anno e ha un altro anno di contratto, ma vediamo che succede".

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